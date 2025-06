Ecco quando verrà rivelato il futuro di Halo

"Di solito non commentiamo questioni simili, ma stavolta vogliamo unirci alla conversazione e offrire una prospettiva in più ai fan di Halo che potrebbero essere indecisi sul partecipare o meno all'evento di quest'anno".

Dopo mesi di indiscrezioni e teorie, lo studio ha deciso di rompere il silenzio tramite un post sul blog ufficiale Halo Waypoint per invitare i fan a seguire da vicino l'evento competitivo, che a quanto pare segnerà anche l'inizio di una nuova fase per il franchise simbolo di Xbox.

Quando verrà rivelato il futuro di Halo? Il prossimo ottobre, in occasione dell'atteso Halo World Championship 2025: lo hanno annunciato ufficialmente gli Halo Studios, il team di sviluppo precedentemente conosciuto come 343 Industries.

Un appuntamento importante

L'annuncio degli Halo Studios è stato anticipato da un leaker esattamente un mese fa, ma rimane il fatto che l'Halo World Championship è diventato un appuntamento fondamentale per la serie Microsoft, il palcoscenico ideale dove presentare le novità legate al franchise.

"Lo scorso anno, all'HaloWC, abbiamo presentato A New Dawn e parlato del passaggio a Unreal Engine, mostrato un dietro le quinte di Project Foundry e annunciato la nostra evoluzione in Halo Studios mentre stavamo entrando in un nuovo capitolo per Halo."

"Per noi A New Dawn era solo l'inizio: quest'anno non vediamo l'ora di proseguire la conversazione."