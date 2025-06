Halo potrebbe tornare nel 2026, forse con un remake o remaster del primo Combat Evolved

Come riportato in precedenza, il prossimo anno dovrebbe vedere il ritorno di titoli di grosso calibro nel catalogo Xbox, con la menzione di Fable, Forza e Gears of War da parte di Spencer, ma a sorpresa ha parlato anche di un " classico che è stato con noi fin dall'inizio ".

Un ritorno alle origini?

Per quanto riguarda Fable, sappiamo che si tratta del nuovo capitolo in sviluppo presso Playground Games e proprio recentemente rinviato al 2026, mentre per Gears of War si parla chiaramente di Gears of War: E-Day, visto che Gears of War Reloaded è previsto già per quest'anno, mentre il dubbio su Forza è se si tratti di un nuovo Motorsport o di Forza Horizon 6.



Tuttavia, l'idea di un ritorno di Halo risulta particolarmente affascinante e anche piuttosto misteriosa, visto che non è facile capire a cosa si riferisse Spencer con quella frase, se sia veramente la serie-simbolo di Xbox e, nel caso, in quale forma sia destinata a tornare.

Tom Warren, giornalista di The Verge, sembra piuttosto sicuro del fatto che si tratti di un "remaster di Halo: Combat Evolved", la cui esistenza era già stata riportata dalla medesima fonte anche in precedenza, e che sarebbe previsto arrivare anche su PS5.

La cosa strana è che esiste già una remaster del primo capitolo, uscita addirittura nel 2011 con Halo: Combat Evolved Anniversary e che fa parte già di Halo: The Master Chief Collection, dunque non è chiaro quale possa essere la reale forma di questa progetto.

Potrebbe forse trattarsi di un vero e proprio remake e forse potrebbe anche rappresentare il primo esempio del passaggio della serie su Unreal Engine 5, considerando che Halo Studios - nuovo nome scelto per il team responsabile, ex-343 Industries - ha annunciato mesi fa l'adozione del nuovo engine per l'intera serie.