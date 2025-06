Il 2026 di Xbox sembra essere esplosivo con un nuovo Forza, Fable e altre uscite confermate da Phil Spencer

L'Xbox Showcase 2025 è stato probabilmente l'evento migliore dell'estate. Tra la moltitudine di annunci fatti e giochi mostrati, potreste esservi persi le parole di Phil Spencer , il capo della divisione gaming di Microsoft, che ha annunciato un 2026 di Xbox davvero esplosivo . Non che il 2025 sia stato povero di uscite (e ce ne sono ancora molte previste), ma anche il prossimo anno, che segnerà i 25 anni della piattaforma, ha già diversi blockbuster confermati, come Fable, Gears of War: E-day, ma anche un nuovo Forza e probabilmente qualcosa di relativo ad Halo.

Tanti giochi in arrivo

Precisamente, Spencer ha detto: "Sono entusiasta di condividere che i giocatori potranno celebrare i 25 anni di Xbox con un nuovo Fable, Forza, Gears of War: E-day e il ritorno di un classico che è con noi fin dall'inizio."

Un personaggio di Fable

Su Fable e Gears of War: E-day non ci sono ambiguità: i giochi sono conosciuti e attesi. Era anche facile immaginare che sarebbero usciti nel 2026, vista la già citata mole di uscite nel 2025, tra le quali Gears of War: Reloaded, la riedizione del primo capitolo della serie.

Più interessanti le citazioni di un nuovo Forza, probabilmente Forza Horizon 6, e di un "classico che è con noi fin dall'inizio", che ha fatto pensare subito a un nuovo Halo.

Perché Forza Horizon 6? Semplicemente, perché Forza Motorsport è stato pubblicato di recente, quindi non crediamo che dalle parti di Turn 10 arriverà nulla. Forza Horizon 5 risale invece al 2021, quindi i tempi sono maturi per un nuovo capitolo. Giusto specificare che le nostre sono semplici speculazioni e che non c'è niente di confermato. Staremo a vedere nei prossimi mesi cosa sarà annunciato.