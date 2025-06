Hollow Knight: Silksong ha una finestra d'uscita ufficiale, data da Team Cherry

La conferma ufficiale

Più precisamente, Griffin ha scritto: "Ho confermato PRIMA delle vacanze di Natale - Non siamo legati al lancio di nessuna console."

Se la prima frase è chiara, la seconda va contestualizzata: molti si aspettavano che Hollow Knight: Silksong venisse mostrato all'Xbox Showcase di ieri sera, ma non c'è stato nessun nuovo trailer.

Comunque sia il gioco è apparso durante lo spettacolo, con Microsoft che lo ha collegato in qualche modo a ROG Xbox Ally, la sua console portatile, affermando che la stessa sarebbe stata disponibile al lancio con il gioco di Team Cherry. Da qui molti hanno pensato che i due prodotti fossero in qualche modo collegati.

In realtà non è così. Immaginiamo che ci sia una qualche forma di collaborazione, visto che altrimenti Microsoft non lo avrebbe mostrato, ma il lancio sarò comunque autonome e potremo giocare a Hollow Knight: Silksong su tutte le piattaforme precedentemente annunciate, quindi PC, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One e Nintendo Switch 2.