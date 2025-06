L'evento dedicato a Death Stranding 2: On the Beach ha mostrato la battaglia con Neil

Il game director, Hideo Kojima, ha rivelato nuovi dettagli su come i giocatori potranno evocare la DHV Magellan dopo aver stabilito la Rete Chirale e su come far progredire l'equipaggio nel corso del tempo. C'è stato spazio anche per lo scontro con Neil, il personaggio interpretato da Luca Marinelli .

Se non siete ancora convinti da Death Stranding 2: On the Beach , provate a guardare l'evento Game Premiere organizzato da Kojima Productions e dal giornalista Geoff Keighley, dove si è parlato lungamente del gioco.

Qualche dettaglio

C'è anche del gameplay, naturalmente, vista l'imminente uscita del gioco. Vediamo quindi Sam e Lou che attraversano la catena montuosa del Messico.

Sebbene sia possibile affrontare le creature Chiral simili a ragni che si aggirano nell'area, è anche possibile evitarle (con la musica che si adatta alla scelta fatta dal giocatore). Sono stati mostrati anche dei terremoti, tra i disastri naturali aggiunti al gioco, che, a seconda della loro intensità, renderanno necessario rimanere completamente fermi per non cadere, se di alta intensità.

Nelle regioni innevate si dovranno affrontare anche delle valanghe, ma entrambe le situazioni hanno lo stesso effetto: modificano significativamente la mappa. Da lì, Kojima ha mostrato una parte diversa del gioco, dove Sam si avventura in un altro mondo per combattere Neil e i suoi soldati. È possibile adottare un approccio furtivo per eliminare ogni nemico, e persino sparare a Neil alle spalle, anche se lui si teletrasporta. Da notare che Neil è stato protagonista anche del trailer dello State of Play.

Sono state mostrate anche delle armi, dai fucili d'assalto, ai fucili a pompa, fino a un lancia granate. L'ambiente è visivamente impressionante, con incendi diffusi, torri in fiamme, fuochi d'artificio e scintille.

Per il resto vi ricordiamo che Death Stranding 2: On the Beach uscirà il 26 giugno su PlayStation 5. Non sappiamo se in futuro saranno annunciate delle nuove versioni.