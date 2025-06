Il nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach ha come protagonista Neil, interpretato da Luca Marinelli

Questa volta, Kojima-san ci propone un breve filmato con protagonista Neil , il personaggio interpretato dall'attore italiano Luca Marinelli . Nel trailer lo vediamo impegnato in una conversazione con Lucy (interpretata da Alissa Jung, moglie di Marinelli). A quanto pare, i due condividono un legame profondo, ma Neil sembra aver perso i ricordi che la riguardano per ragioni ancora misteriose.

Come prevedibile, Hideo Kojima è salito sul palco del Summer Game Fest Showcase per presentare un nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach e promuovere il gioco in vista del debutto su PS5, ormai imminente.

Un altro assaggio di Death Stranding 2 in vista del lancio

Il filmato non svela molto di più, con Kojima stesso che afferma che rivelare ulteriori dettagli comporterebbe degli spoiler, lasciando ai giocatori il piacere di scoprire da soli i misteri della trama al lancio di Death Stranding 2, fissato per il 26 giugno. Tuttavia, il game designer ha aggiunto che Neil avrà un ruolo centrale, andando in parte a sostituire Cliff (interpretato da Mads Mikkelsen) come figura chiave della storia.

In Death Stranding 2: On the Beach, Sam Porter Bridges torna protagonista in un nuovo viaggio per ristabilire i legami tra le persone dopo il cataclisma noto come Death Stranding. Questo evento ha generato una frattura tra la realtà e la Spiaggia, un luogo sospeso tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Ambientato diversi anni dopo il primo capitolo, il gioco segue Sam nel suo ritorno alla civiltà, quando decide di unirsi alla Drawbridge, un'organizzazione guidata da Fragile e finanziata da un misterioso benefattore. Il loro obiettivo è ampliare la Rete Chirale oltre i confini dell'UCA (United Cities of America), cercando di ricostruire un mondo ormai frammentato.

Ormai mancano poche settimane al lancio, e presto potrete leggere anche la nostra recensione dell'ultima fatica di Hideo Kojima.