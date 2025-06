Chronicles Medieval è stato svelato con un trailer narrato da Tom Hardy

Il video di Chronicles Medieval

Nel filmato vediamo una cittadina distrutta dalla guerra e due eserciti che si radunano per scontrarsi sul campo di battaglia, in una ambientazione d'ispirazione medievale con cavalieri e fanti. L'impressione è che si tratti di un gioco strategico in tempo reale che ci porta sul campo di battaglia, dove possiamo guidare il nostro gruppo di soldati per scontarci contro gli avversari.

La descrizione ufficiale del video recita: "Chronicles: Medieval vi permette di entrare in un vasto e dinamico sandbox medievale. Create il vostro personaggio e forgiate il vostro percorso dalle stalle alle stelle. Impegnatevi in intensi combattimenti, lottate per la terra, la gloria e l'eredità e guidate enormi eserciti in epiche battaglie su larga scala."