Cyberpunk 2077 a confronto su Nintendo Switch 2, PS4 Pro, PS5 e Xbox Series S

Stando all'autore, infatti, la versione Nintendo Switch 2 di Cyberpunk 2077 è paragonabile alle edizioni PS4 Pro e Xbox Series S grazie proprio al DLSS, sebbene la modalità prestazioni in portabilità segni un sostanziale abbassamento del livello di dettaglio.

Il trailer di lancio di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition per Nintendo Switch 2

Su Nintendo Switch 2 il gioco consente di scegliere fra due diverse modalità grafiche, qualità o prestazioni , sia in modalità docked che portatile: nel primo caso parliamo di un 1080p a 30 fps e di un 1080p a circa 40 fps, nel secondo caso di un 1080p a 30 fps e di un 720p a circa 40 fps, sempre con l'impiego del DLSS.

ElAnalistaDeBits ha realizzato un video che mette a confronto Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2, PS4 Pro, PS5 e Xbox Series S : piattaforme che, secondo l'autore, possono essere paragonate al fine di comprendere la qualità della conversione per la console ibrida giapponese.

Prestazioni non ottimali, al momento

Come evidenziato anche nel confronto fra le versioni Nintendo Switch 2 e Steam Deck di Cyberpunk 2077, allo stato attuale il gioco non vanta prestazioni inappuntabili sulla nuova console ibrida, che nella modalità a 40 fps finisce talvolta per scendere fino a 30 fotogrammi.

Pur al netto di un abbassamento della risoluzione e degli effetti, bisogna inoltre considerare che su Xbox Series S il titolo di CD Projekt RED può raggiungere anche i 60 fps.