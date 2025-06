Il trailer di lancio di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition per Nintendo Switch 2

Su Nintendo Switch 2 il gioco supporta il motion control, la modalità mouse per i Joy-Con 2 , la mira via giroscopio e le funzionalità del touch screen.

Le sequenze ci introducono alla trama e ai personaggi del gioco, in cui vestiamo i panni di V: un mercenario che un giorno viene assoldato per una missione particolarmente complessa e si ritrova a convivere con la coscienza di un rocker anarchico vissuto decenni prima.

La versione portatile definitiva?

Qualche giorno fa un video ha messo a confronto Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2 e Steam Deck al fine di evidenziare le differenze fra le due versioni portatili dell'esperienza, e i risultati sono stati sorprendenti.

Ebbene, ci sono momenti in cui la console ibrida Nintendo sembra offrire una qualità dell'immagine superiore, specie quando ci si trova in auto fra le strade di Night City: merito probabilmente dell'ottimizzazione specifica e del DLSS.

Inutile dire che vedere un titolo come Cyberpunk 2077 girare senza particolari problemi su Switch 2 pone le basi per un supporto third party di grande spessore e importanza, che sembra non avere limiti.