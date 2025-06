AirPods: con iOS 26 arrivano controllo della fotocamera, rilevamento del sonno, nuove gesture e tanto altro

La funzione, secondo quanto riferito, consentirà per esempio di scattare una foto toccando lo stelo dei tuoi AirPods. Ma non è tutto.

Apple sta preparando un corposo aggiornamento per gli AirPods in vista della WWDC della prossima settimana. Stando a un rapporto di 9to5Mac, l'azienda starebbe lavorando a una nuova funzionalità che permetterà di controllare la fotocamera di iPhone o iPad con gli AirPods .

Le nuove funzioni degli AirPods

Un'altra nuova funzionalità dovrebbe essere il rilevamento automatico del sonno. Gli AirPods potrebbero essere in grado di riconoscere quando l'utente si addormenta mentre li indossa, mettendo in pausa automaticamente la riproduzione audio. Questa caratteristica risulterebbe estremamente pratica per coloro che utilizzano gli auricolari per ascoltare podcast, musica o audiolibri prima di addormentarsi, prevenendo il consumo eccessivo della batteria e garantendo una ripresa fluida dell'ascolto al risveglio.

Controllare gli AirPods con i gesti della testa

Resta da stabilire se questa funzione si avvarrà esclusivamente della tecnologia degli AirPods o se richiederà una sinergia con dispositivi come l'Apple Watch, che già offre funzionalità avanzate di monitoraggio del sonno. Si vocifera anche di un'estensione delle capacità di controllo tramite gesti della testa. Attualmente, la funzione "Rilevamento conversazione" degli AirPods è in grado di abbassare il volume dell'audio quando l'utente inizia a parlare. La nuova implementazione potrebbe consentire agli utenti di regolare il volume o gestire altre funzioni tramite movimenti specifici della testa, offrendo un'interazione ancora più fluida e senza mani con i propri dispositivi.

Un'ulteriore potenziale novità riguarda l'introduzione di una modalità microfono "di qualità studio" per gli AirPods. Questa funzione mirerebbe a migliorare drasticamente la qualità dell'audio catturato dai microfoni degli auricolari, riducendo il rumore di fondo e isolando la voce dell'utente. Potrebbe essere paragonabile alla funzionalità di mixaggio audio presente nell'iPhone 16, che elimina il rumore ambientale dai video. Tale miglioramento sarebbe particolarmente vantaggioso per videochiamate, registrazioni vocali, o per chiunque utilizzi gli AirPods per creare contenuti audio, garantendo una chiarezza sonora superiore anche in ambienti rumorosi.

E voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbero queste caratteristiche sugli AirPods?