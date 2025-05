Niente iOS 19: gli iPhone passeranno direttamente a iOS 26?

Niente iOS 19. Il prossimo sistema operativo degli iPhone si chiamerà iOS 26 . Ma non solo. D'ora in avanti, iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS e visionOS saranno identificati dall'anno, piuttosto che dal numero di versione. Secondo Bloomberg questa è una diretta conseguenza del rinnovamento del design in arrivo quest'anno, insieme al quale Apple prevede di rinominare tutti i suoi sistemi operativi.

I nuovi sistemi operativi Apple

Con la modifica del nome dei sistemi operativi Apple punta ad avere coerenza in tutta la gamma, invece di avere diversi numeri disparati che non corrispondono. L'azienda di Cupertino, inoltre, utilizzerà una numerazione in stile automobilistico per i sistemi operativi, scegliendo il numero dell'anno successivo: per questo sarà ‌iOS 26‌ invece di iOS 25, ad evidenziare che l'aggiornamento sarà disponibile sia nel 2025 sia nel 2026.

VisionOS sarà la base della modifica dei sistemi operativi Apple

Attualmente, i sistemi operativi Apple sono contraddistinti da numeri di versione indipendenti: si parla di iOS 18, iPadOS 18, macOS 14 (Sonoma), tvOS 17, watchOS 10 e visionOS 1. I nuovi nomi rifletteranno lo sforzo di Apple di fornire un design più unificato tra i sistemi operativi su diversi dispositivi.

Si prevede che Apple annunci il nuovo schema di denominazione alla Worldwide Developers Conference che inizierà lunedì 9 giugno, insieme al progetto Solarium.

Voi che cosa ne pensate? Approvate questa modifica alla nomenclatura? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.