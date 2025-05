Una sviluppatrice di Concord si è sbarazzata della targa commemorativa del lancio

Concord è stato uno dei più grandi disastri della storia dell'intrattenimento. Costato centinaia di milioni di dollari, è stato ritirato dal mercato due settimane dopo il lancio, portando alla chiusura dello studio di sviluppo, Firewalk Games. Evidentemente gli ex dipendenti non ne hanno un buon ricordo. In particolare la responsabile dell'outsourcing e del co-sviluppo Chelsea Grace ha deciso di liberarsi della targa commemorativa ricevuta per il lancio del gioco, un pezzo unico donato alla catena Goodwill, che si occupa delle vendita di oggetti usati.