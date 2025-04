Uno sviluppatore di Concord ha chiesto ai giocatori di dare una possibilità a Marathon

Uno sviluppatore di Concord ha scritto un appello ai giocatori affinché diano una possibilità a Marathon . Evidentemente a spingerlo sono state le reazioni post presentazione del gameplay , che non sono state proprio positive, per usare un eufemismo. Il rischio è che il gioco di Bungie faccia la fine di quello di Firewalk Studios, ossia che venda pochissimo a causa dello scarso interesse del pubblico. Da qui la richiesta, considerando che un insuccesso metterebbe Bungie, che già di suo è in crisi di risultati, in grossi guai.

La fine di Concord

Da sottolineare che il messaggio è stato pubblicato sul forum NeoGaf. L'identità dello sviluppatore è stata verificata e confermata dai moderatori.

"Ciao a tutti, sono un ex sviluppatore di Firewalk Studios." Inizia il messaggio, per poi proseguire: "Sono stato un "lurker" (uno che legge senza scrivere) per molti anni, e raramente pubblico su Reddit o altri social riguardo a ciò che succede nella mia vita di sviluppatore/artista. Dopo aver letto i commenti su Reddit, YouTube e Twitch che definiscono Marathon come Concord 2.0, volevo solo condividere un piccolo spaccato di ciò che prova un uomo di quarant'anni dopo aver dedicato gran parte della sua vita a creare videogiochi.

Negli ultimi 17 anni, ho fatto parte di alcuni grandi progetti e ho lavorato con alcune persone talentuose che mi hanno reso lo sviluppatore che sono oggi.

Molti giocatori sanno di Concord e di cosa è successo a quel progetto. Concord non è riuscito a ispirare i giocatori e il messaggio è stato recepito forte e chiaro. È stato straziante vedere il nostro progetto fallire ed essere lo zimbello così tante persone online. Ho imparato che il fallimento è ciò che mi spinge ad avere successo. Nessuno si sente peggio delle persone che mettono in gioco il proprio tempo, sperando di intrattenere le masse di giocatori in tutto il mondo. Non sto chiedendo pietà, e nemmeno compassione, perché, dopotutto, queste sono le regole del gioco: o vinci o perdi. Il margine di successo è molto sottile. Ho corso un rischio, e ho perso.

Alcuni di voi probabilmente fiutano l'odore del sangue (sentono la debolezza) e forse vogliono criticarmi aspramente per non essere più solo un lurker e per essermi esposto. Spero che non lo facciate, e che capiate che ci sono persone che creano questi progetti e lavorano molto duramente per creare le nuove hit. Vedere i volti degli sviluppatori nello streaming di Bungie mi ha dato speranza ed entusiasmato per ciò che sarà Marathon.

Voglio elogiarli per aver corso un rischio, provando qualcosa di nuovo per loro, che non è collaudato né ha la garanzia di successo.

Ci vuole molto coraggio.

TLDR (Riassunto): Ho lavorato su Concord e ho fatto del mio meglio. Non siamo stati all'altezza, per favore non punite altri per i nostri errori. Siamo tutti esseri umani che cercano di creare qualcosa di speciale, e Marathon non fa eccezione. Siate gentili e comprensivi, perché i videogiochi sono fatti per divertire."

Chissà se questo appello addolcirà i toni verso Marathon o se spingerà solo i videogiocatori verso una spirale ancora più distruttiva.