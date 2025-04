Marathon non uscirà su Nintendo Switch 2, almeno per adesso

Sabato scorso Bungie, lo studio cui dobbiamo le serie Halo e Destiny, ha svelato al mondo il suo nuovo extraction shooter Marathon , che è stato confermato per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Il fatto che sia un gioco multipiattaforma, nonostante provenga da un PlayStation Studios, ha portato alcuni a chiedersi se lo vedremo mai su Nintendo Switch 2 , la prossima console della casa di Mario, in uscita a giugno. La risposta è purtroppo un secco no , almeno per il momento.

Non ci sono piani

A porre la domanda al director del gioco, Joseph Ziegler, è stata la rivista giapponese Famitsu, che ha schiesto quali quali siano le possibilità che Marathon esca anche sull'"hardware di gioco di nuova generazione" di Nintendo.

Ziegler ha spiegato che per adesso il gioco non sarà convertito: "Al momento non abbiamo piani per aggiungere altro hardware compatibile, ma lo prenderemo in considerazione in futuro." Quindi si può continuare a sperare.

Nonostante l'acquisizione da parte di Sony, Bungie ha continuato a lavorare in autonomia ai suoi giochi, supportandoli su tutte le piattaforme. Anche per Marathon, il cui sviluppo va avanti da diversi anni, è stato scelto lo stesso approccio, considerando anche che parliamo di un live service, cui è necessaria la massima diffusione possibile per funzionare.

Nintendo Switch non è stata proprio la console ideale per questo genere di giochi, nonostante la presenza di alcuni titoli come Apex Legends e Overwatch 2, e nonostante titoli come Fortnite e Minecraft vadano molto forti. Con Nintendo Switch 2 le cose potrebbero però migliorare, anche perché ormai certi modelli rappresentano la gran parte del mercato.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Marathon uscirà il 23 settembre 2025, con una closed alpha prevista a breve.