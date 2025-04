Marathon: tutto quello che c’è da sapere sull’extraction shooter di Bungie

Non è un segreto che sulle spalle di Marathon ci sia un peso non indifferente: non solo questo gioco ha portato via risorse a Destiny (facendone arrabbiare i fan dello sparatutto MMO), ma su questo gioco si fondano le speranze di Bungie di restare indipendente. Tra leak e testimonianze di chi è all'interno, infatti, sappiamo che Sony non è entusiasta del suo investimento nello studio di Seattle e Marathon deve essere un live service di successo per evitare ulteriori assimilazioni.

Da questo punto di vista, una delle prime conferme arrivate dal tanto atteso showcase dedicato all'extraction shooter può essere una buona e una cattiva notizia: Marathon sarà un gioco premium, come Helldivers (se vogliamo guardare all'esempio Sony di successo) e come Concord se vogliamo guardare all'altra faccia della medaglia. Lo spettro dello sparatutto Firewalk, chiuso poche settimane dopo il lancio, aleggia sopra ogni live service di Sony, questo è innegabile.

La cinematografia di Mielgo è riconoscibilissima nel nuovo corto da lui scritto e diretto dedicato a Marathon

A far ben sperare, però, sono state la partecipazione molto attiva della community, che ha passato una settimana a risolvere l'enigma (ARG) con cui è stata annunciata la data della presentazione, e la crescita di 150.000 utenti che ha avuto il canale Discord del gioco nell'arco di 24 ore dallo showcase. A contribuire all'eccitazione è stato sicuramente anche l'annuncio in un'alpha chiusa (limitata al Nord America) in partenza il 23 aprile. L'interesse c'è, ma cos'ha in serbo questa proprietà intellettuale di quasi tre decenni orsono, rivisitata e modernizzata?