Bungie starebbe cadendo nelle mani di Hermen Hulst e Sony, perdendo indipendenza, per un rumor

Come vi abbiamo segnalato ieri, Bungie - team che ha creato Destiny ed è attualmente al lavoro su Marathon - ha licenziato centinaia di dipendenti, spostato vari lavoratori presso altri team di SIE e ha creato un piccolo nuovo team dentro i PlayStation Studios. Si è trattato di un triste annuncio, che probabilmente avrà delle conseguenze a lungo termine.

Una di queste, secondo Jeff Grubb - noto giornalista e leaker -, è il fatto che Bungie in pratica sta per diventare come uno qualsiasi dei team di PlayStation Studios e sarà sotto il controllo del capo di SIE, Hermen Hulst.