Planet Coaster 2 svela un approfondimento sulle giostre acquatiche e varie novità: vediamo il video

Ora, il team di sviluppo ha condiviso un primo " Approfondimento " dedicato ai parchi acquatici del videogioco (in inglese Deep Dive che significa letteralmente "immersione in profondità", creando così un gioco di parole perfetto). Vediamo il video e cosa è stato indicato.

Il trailer di approfondimento di Planet Coaster 2

L'approfondimento, come detto, si focalizza sulle esperienze acquatiche di Planet Coaster 2. Lo scopo del giocatore sarà quello di trovare il giusto equilibrio tra divertimento, paura e nausea per creare la migliore esperienza per gli ospiti che adorano gli scivoli.

Viene indicato che Frontier ha lavorato per fare in modo che sia possibile creare piscine di qualsiasi forma e dimensione. Assicura che l'acqua è stata ricreata in modo ottimo, così da soddisfare anche l'occhio e non solo chi cerca un'esperienza gestionale profonda.

Per quanto riguarda le montagne russe, viene indicato che sarà possibile personalizzare i tracciati e i veicoli che trasportano i partecipanti. Sarà ancora una volta possibile sperimentare le montagne russe create con una visuale in prima persona, ma a questo giro sarà possibile farlo anche per le giostre acquatiche.

Ricordiamo che la data di uscita di Planet Coaster 2 è per ora fissata per un generico 2024. Diteci, questo approfondimento vi ha convinto?

Vi lasciamo infine al trailer di annuncio.