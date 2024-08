EA Sports si vanta dei risultati ottenuti con l'intelligenza artificiale: 11.000 giocatori e 150 stadi creati

EA Sports, in Italia, è nota prima di tutto per il suo gioco di calcio, un tempo conosciuto come FIFA e ora come EA Sports FC. La compagnia però lavora su tanti videogiochi sportivi e uno di questi è EA Sports College Football 25, che si è rivelato un successo sin dal lancio avvenuto a luglio.

L'editore spiega che l'opera può vantare oltre 150 stadi unici e 11.000 giocatori ricreati in modo fedele. Si tratta di numeri enormi: come è possibile? Il risultato è stato ottenuto con il supporto dell'IA.