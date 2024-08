Path of Exile per PS5 ha un periodo di uscita e manca veramente poco

In una dichiarazione pubblicata sul forum ufficiale dello studio, lo studio ha spiegato come alcune piccole complicazioni legate al fatto che la versione PS5 del gioco è un client separato abbiano creato qualche rallentamento e ha detto che ci vorrà ancora un poco prima di avere accesso a tale versione di Path of Exile.

Lo sviluppatore di Path of Exile , Grinding Gear Games, ha condiviso con gli appassionati del Diablo-like un aggiornamento riguardo alla versione PlayStation 5 del videogioco e precisamente su quanto ancora i fan di Sony dovranno attendere per una versione nativa per le console di attuale generazione.

La comunicazione completa degli autori di Path of Exile

"Il client nativo di PlayStation 5 viene trattato come una nuova presentazione del titolo su PlayStation 5. Riceve tutte le nuove integrazioni dei servizi PlayStation 5, come i party e i trofei. Questo significa che abbiamo dovuto rielaborare alcuni di questi sistemi rispetto al client PlayStation 4 e certificarli."

"Al momento, il client di gioco è terminato, ma dobbiamo ancora apportare alcune modifiche per soddisfare i requisiti di certificazione. Tuttavia, si tratta di modifiche minori che non dovrebbero richiedere molto tempo. Questo significa anche che il client per PlayStation 5 riceve una nuova serie di trofei (identici a quelli per PlayStation 4), che verranno sbloccati automaticamente quando si accede al gioco. Prevediamo di terminare la certificazione entro le prossime settimane. Grazie per la vostra pazienza!".

Pare quindi che potremo presto giocare anche su PS5 con una versione nativa di Path of Exile. Parlando invece della versione PC, sappiamo che l'espansione Path of Exile Settlers of Kalguur ha portato a un nuovo record per il gioco.