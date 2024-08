Il "mouse per sempre" di Logitech: arrivano gli abbonamenti anche per le periferiche?

Hanneke Faber, amministrarice delegata di Logitech, ha recentemente discusso la possibilità di un futuro in cui l'azienda potrebbe vendere un mouse "per sempre", ovvero un dispositivo che non necessita mai di essere sostituito. Questa visione si basa sull'idea di un mouse costantemente aggiornato tramite software, probabilmente attraverso un modello di abbonamento.

La longevità del "mouse per sempre" di Logitech non risiede tanto nell'hardware, ma nella possibilità di aggiornarlo costantemente con nuove funzionalità e servizi tramite software. Questo approccio, sebbene innovativo, solleva alcune domande sul modello di business e sull'accettabilità da parte dei consumatori.

Logitech non ha ancora annunciato piani concreti per il lancio di un prodotto simile, ma Faber sembra ottimista riguardo all'idea di un mouse che non necessiti mai di essere sostituito. La sfida principale, tuttavia, è trovare un modello di business sostenibile che non richieda un prezzo esorbitante per l'hardware. Un'opzione potrebbe essere quella di sussidiare il costo dell'hardware attraverso pagamenti in abbonamento per gli aggiornamenti software.

Hanneke Faber, CEO di Logitech

Il prezzo di un "mouse per sempre" potrebbe aggirarsi intorno ai 200 dollari, una cifra elevata rispetto alla media, ma giustificata dalla sua durata illimitata e dalle continue innovazioni software. Tuttavia, un prezzo così alto potrebbe limitare il pubblico di riferimento a professionisti e appassionati.

L'implementazione di aggiornamenti software regolari richiederebbe a Logitech di convincere i clienti a utilizzare un'app per controllare il proprio mouse. Questo software potrebbe offrire un alto grado di personalizzazione e supporto per le macro, ma la necessità di eseguire costantemente un software periferico potrebbe risultare fastidiosa e consumare risorse del computer.

L'idea del "mouse sempre" di Logitech apre interessanti prospettive per il futuro dei dispositivi periferici. Tuttavia, l'azienda dovrà affrontare diverse sfide per rendere questa visione realtà, tra cui la definizione di un modello di business sostenibile e l'accettabilità da parte dei consumatori di un abbonamento per un dispositivo tradizionalmente considerato "usa e getta". Resta da vedere se Logitech riuscirà a superare questi ostacoli e a portare sul mercato un mouse che duri davvero per sempre.

Voi che cosa ne pensate? Sareste disponibili ad accettare l'idea di pagare un abbonamento anche per delle periferiche? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.