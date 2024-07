Logitech G309 Lightspeed, la recensione del mouse wireless dal design innovativo

Forma e sostanza: spesso e volentieri chi insegue l'una finisce per trascurare l'altra, ma ogni tanto spuntano delle clamorose eccezioni e il Logitech G309 Lightspeed rientra senz'altro in questa categoria. Parliamo infatti di un mouse wireless con doppia connettività (2,4 GHz Lightspeed e Bluetooth), dotato di una componentistica di alto livello e con un prezzo molto interessante: 89,99€ .

Caratteristiche tecniche del Logitech G309 Lightspeed

Partiamo dalla sostanza: il Logitech G309 Lightspeed è un mouse dal design simmetrico, ambidestro, dotato in totale di sette pulsanti: i due principali, quello dello scroller e subito sotto quello per la selezione dei dpi, i tradizionali due tasti extra laterali e infine un piccolo pulsante sul fondo per la selezione della modalità wireless. A questi si aggiunge un selettore per l'accensione, sempre sul fondo.

Il Logitech G309 Lightspeed visto di fronte

Il sensore è un HERO 25K con risoluzione di 25.600 dpi, accelerazione massima pari a 40g, velocità massima pari a 400 ips e tecnologia Zero Smoothing, mentre gli switch sono dei Lightforce ibridi optomeccanici in grado di garantire una precisione assoluta in combinazione con un click che ricorda quello dei dispositivi meccanici, più squillante sul tasto sinistro e più smorzato sul destro.

Come detto, si tratta di un mouse con doppia connettività ma privo di una terza opzione, il cavo USB, che i progettisti hanno escluso per via delle peculiari soluzioni adottate per quanto concerne l'alimentazione dell'apparecchio e la sua autonomia. Di default il G309 Lightspeed monta infatti una normale pila stilo alcalina che porta il peso totale del prodotto a 86 grammi e garantisce fino a 300 ore di funzionamento in 2,4 GHz Lightspeed e fino a 600 ore in Bluetooth.

Il dettaglio dello scroller e dei pulsanti del Logitech G309 Lightspeed

Andando però a utilizzare un sistema di caricamento wireless Logitech G Powerplay, venduto separatamente, non c'è bisogno di inserire la stilo e il peso del dispositivo scende a 68 grammi, offrendo in quel caso un'autonomia virtualmente infinita. Passando invece alle cose presenti nella confezione, troviamo non solo un micro adattatore wireless (che è possibile collocare all'interno del mouse per il trasporto) e una prolunga USB, ma anche quattro pad adesivi per migliorare il grip laddove ne sentiate l'esigenza.

Scheda tecnica Logitech G309 Ligthspeed