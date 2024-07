Un trailer di Life is Strange: Double Exposure presenta Safi e svela nuovi dettagli sui poteri di Max

Safiya Llewellyn-Fayyad, o Safi per gli amici, viene descritta come un'aspirante poeta, figlia della preside dell'università di Caledon e l'amica più stretta di Max, una persona con un carattere solare ed estremamente socievole, che cerca in tutti i modi di aiutare la protagonista a uscire dal suo guscio. Come sappiamo fin dal trailer di annuncio di Life is Strange: Double Exposure, Safi sarà protagonista di una tragedia che metterà in moto gli eventi della storia, dopo che Max trova la ragazza senza vita su una panchina, apparentemente assassinata in circostanze misteriose.

Deck Nine Games ha pubblicato un nuovo trailer di Life is Strange: Double Exposure interamente dedicato a Safi , uno dei personaggi centrali all'interno della narrazione del nuovo capitolo della serie, che vedrà nuovamente Max Caufield nel ruolo di protagonista.

I nuovi poteri di Max Caufield

A tal proposito, il filmato offre maggiori dettagli sulle origini delle nuove capacità di Max. La ragazza, nel tentativo di risvegliare il suo potere di riavvolgere il tempo (già visto nel primo Life is Strange) per salvare Safi, inavvertitamente crea una linea temporale alternativa, dove la sua amica è ancora viva, ma ancora in pericolo.

Durante l'avventura sarà possibile spostarsi tra le due realtà, quella in cui Safi è ancora viva e quella in cui invece è deceduta, per raccogliere indizi e sventare questa tragedia. Ci riuscirà? Probabilmente dipenderà dalle scelte del giocatore durante il corso del gioco, che vi ricordiamo sarà disponibile a partire dal 29 ottobre. In precedenza il team di Deck Nine Games ha anche presentato un lungo video di gameplay e spiegato in che modo il gioco si collegherà agli eventi e le decisioni dei giocatori nel primo capitolo della serie.