Lo studio di Life is Strange: Double Exposure ha annunciato licenziamenti

Deck Nine Games ha annunciato dei licenziamenti . Stiamo parlando dello studio che gestisce la serie Life is Strange e che recentemente ha lanciato Life is Strange: Double Exposure . Evidentemente le vendite non devono essere state soddisfacenti, tanto da condurre alla terribile decisione. L'annuncio è stato dato dagli account social della compagnia stessa, tramite un messaggio formale che esprime grande tristezza per la situazione attuale.

Il messaggio con i licenziamenti

"Oggi siamo pieni di tristezza nel condividere la notizia dell'aver detto addio ad alcuni talentuosi membri del nostro team," ha esordito Mark Lyons, il CEO di Deck Nine Games, che ha poi continuato: "È stata una decisione difficilissma che riflette le enormi sfide che molte compagnie della nostra industria stanno affrontando. Siamo davvero grati a ciascuno di quelli che hanno dedicato il loro duro lavoro, la passione e la dedizione per creare con noi dell'intrattenimento trasformativo. Per quelli di voi che stanno lasciando lo studio a causa di questi cambiamenti, grazie per aver condiviso con noi il vostro talento. Siamo fieri di ciò che siamo riusciti a fare insieme e ci dedicheremo a supportarvi in questa transizione, facendo del nostro meglio. Alla comunità, chiediamo supporto e comprensione in questo difficile momento.""

Come dicevamo, vista la situazione, Life is Strange: Double Exposure non deve aver fatto dei numeri enormi. Su Steam ha ricevuto poco più di 4000 recensioni, il 70% delle quali positive, ma ha appena sfiorato i piani alti della top 10 globale della piattaforma. Che dire, speriamo che i licenziati trovino presto una nuova ocupazione.