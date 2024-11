Life is Strange: Double Exposure ha il suo trailer con i riconoscimenti della stampa

Square Enix ha pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale per Life is Strange: Double Exposure, la nuova stagione dell'avventura che vede il ritorno della protagonista originale, Max Caulfield.

Come si può vedere dalle valutazioni e dalle citazioni riportate, alcune testate hanno apprezzato davvero parecchio il gioco, assegnandogli voti piuttosto alti in contrapposizione a siti che invece hanno giudicato negativamente questa esperienza.

La sensazione, ad ogni modo, è che gli appassionati di Life is Strange non resteranno delusi dall'ultima avventura di Max, che si ritrova nuovamente ad Arcadia Bay per scopire la verità sull'assassinio di una sua cara amica e proprio per questo decide di utilizzare i suoi poteri.

Le cose però prendono una piega inaspettata quando la ragazza si rende conto di aver aperto un varco verso una realtà parallela in cui le cose sono andate in maniera differente, e così decide di passare da un piano all'altro nel tantativo di fermare l'assassino.