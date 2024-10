Life is Strange: Double Exposure potrebbe avere già un seguito pianificato

Si è ormai diffusa la notizia che alcune copie di Life is Strange: Double Exposure sono già in circolazione, a pochi giorni dall'uscita ufficiale. In realtà c'è anche chi ha potuto giocarci in accesso anticipato, avendo acquistato la Ultimate Edition. Come sempre accade in questi casi, stanno iniziando ad apprarire online immagini e video di gameplay, nonché le solite trappole piene di anticipazioni, che non possono mai mancare.

Ora ci preme di avvisarvi che qui di seguito daremo delle anticipazioni sul Life is Strange: Double Exposure. Cercheremo di non dire niente di compromettente per l'esperienza, ma se non volete averne, non leggete assolutamente oltre.