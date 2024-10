Nintendo Switch 2 potrebbe essere annunciata all'inizio della prossima settimana, per delle indiscrezioni

Nintendo Switch 2 potrebbe essere annunciata la prossima settimana, stando a due distinte voci di corridoio che stanno circolando in questo momento. Per l'insider brasiliano PH la nuova console potrebbe essere mostrata già lunedì 28 ottobre, quindi domani al momento di scrivere questa notizia, o martedì 29 ottobre.

Nel caso la voce si rivelasse vera, è probabile che domani venga annunciato un Direct speciale per dopodomani.

A confermare che qualcosa potrebbe effettivamente essere in arrivo c'è anche l'insider Pyoro, considerato molto affidabile in ambito delle cose di Nintendo. Il nostro ha cambiato il nome del suo account su X in "👀" e ha modificato il banner mettendoci un'immagine di Alarmo, la sveglia di Nintendo, come a voler far intendere che qualcosa potrebbe accadere presto. In questo caso non ci sono riferimenti alla nuova console, ma molti hanno interpretato le modifiche di Pyoro come relative ad essa.