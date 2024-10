Windblown è disponibile in early access, i piani futuri potrebbero includere delle versioni console

Partendo da quest'ultimo punto, il team afferma che se le vendite su PC andranno bene allora valuteranno delle versioni console. In ogni caso non verranno sviluppate in parallelo, dato che al momento il team conta solo 12 dipendenti, di cui quattro freelance.

Windblown , l'action roguelike dagli autori di Dead Cells, da pochi giorni è disponibile in accesso anticipato su Steam e il team di Motion Twin ha svelato i piani per il futuro , che includono ovviamente nuovi contenuti ma anche delle potenziali versioni console .

Modifiche e novità in arrivo

Per quanto riguarda i piani da qui fino all'uscita dall'accesso anticipato, Motion Twin affema che per il momento raccoglierà i feedback dei giocatori e perfezionerà tutti gli elementi al momento in uno stato grezzo, ammettendo che ce ne sono "molti".

Detto questo, sono in lavorazione anche dei nuovi contenuti. In particolare si parla di biomi, nemici, un arsenale più vasto, nuove skin e altro ancora, precisando che per il momento lo studio non pubblicherà una roadmap precisa finché il gioco non sarà abbastanza stabile.

Gli sviluppatori intendono anche lavorare sulle sinergie tra gli elementi di gameplay per dare modo ai giocatori di sbizzarrirsi con un numero superiore di build, una maggiore interazione tra singleplayer e multiplayer e sfruttare le idee offerte dalla community per realizzare nuovi contenuti.

Windblown è un action roguelike caratterizzato da scontri basati su movimenti rapidi e un tasso di sfida elevato. Il gioco ci mette nei panni dei Leapers, dei guerrieri che hanno il compito di ripristinare la pace e sconfiggere le forze delle Sentinelle del Vortice, che hanno preso d'assalto l'isola fluttuante di Arca. Se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro provato di Windblown.