Windblown: abbiamo provato il supersonico roguelite dei creatori di Dead Cells

L'importante non è solo schivare. Però meglio se schivi

Windblown vi lancia istantaneamente nell'azione, mettendovi nei panni di un animale antropomorfo a scelta del giocatore che si ritrova per qualche motivo catapultato nel "vortice" un gigantesco fenomeno atmosferico dalle origini non meglio precisate che ha consumato buona parte del mondo. Una volta buttati nella mischia, non ci vuole molto a rendersi conto di quale sia la caratteristica più distintiva della nuova opera di Motion Twin: la velocità. Questo non è un roguelike dal ritmo compassato ed è molto lontano in quest'aspetto anche dal suo predecessore; no, la visuale è dall'alto come in Diablo, il movimento dei personaggi è rapidissimo ed è possibile schivare a raffica grazie a una sorta di reattore collegato alle spalle del proprio alter ego.

Le mappe variano molto esteticamente, ma in generale sono sempre isolotti fluttuanti con piattaforme raggiungibili immediatamente a forza di schivate. Imparerete a navigarle molto velocemente

Come potrete ben immaginare, una mobilità del genere rende l'azione a dir poco frenetica, ma questo non significa che Windblown sia privo di finezze meccaniche. La schivata, infatti, può venir usata in serie solo se la si attiva con un tempismo ben definito e non è necessariamente il fulcro del sistema di combattimento: il gioco contiene una discreta varietà di manovre, e armi, che permettono di affrontare i pericoli anche senza dover necessariamente schivare tutto alla perfezione. Un esempio? Dopo un po' di mazzate prese e tentativi infruttuosi, si sbloccano personaggi e abilità varie e diventa possibile combinare gli attacchi di due armi diverse alla fine delle serie di colpi con effetti a dir poco poderosi. Molte di queste mosse conclusive delle combo rendono invulnerabile il vostro personaggio, tanto che a tratti diventa quasi più importante attivarle con perizia di quanto lo sia semplicemente evitare quel che vi arriva addosso. La schivata stessa è pensata per permettere di mantenere constante l'offensiva, dato che conserva in memoria gli attacchi utilizzati (in modo simile alla meccanica nota come Dodge Offset dei Bayonetta, solo che qui la mossa rimane in memoria molto più a lungo ed è nettamente più facile da usare) e dona un vantaggio leggermente superiore se la si utilizza all'ultimo istante.

Non è peraltro tutto qui, visto che nel gioco a un certo punto si sbloccano pure le esecuzioni (utilizzabili quando il nemico è messo male per velocizzarne l'eliminazione e controllare meglio i gruppi) e che le armi hanno tutte set di mosse estremamente diversi tra loro, persino quando appartengono a categorie simili. Gli spadoni, per dire, hanno velocità, attacchi, colpi conclusivi e mosse combinate con altre armi differenti al punto da portare a secchi cambi di strategia in base a ciò che si trova esplorando.

I nemici del gioco sono estremamente aggressivi, per questo al giocatore vengono offerte un gran numero di manovre con invulnerabilità e una schivata istantanea senza particolari tempi di ricarica. Imparate a usare tutto al meglio, o morirete molto velocemente

Eppure, anche con questi cambiamenti piuttosto significativi alla formula, non stavamo scherzando quando abbiamo scritto che le similarità a Dead Cells sono maggiori del previsto. Windblown riutilizza una struttura della progressione del personaggio principale praticamente identica, persino con limitazioni comparabili.