Windblown, annunciata la data di uscita in early access su Steam del roguelike degli autori di Dead Cells

Gli sviluppatori di Motion Twin, autori dell'acclamato Dead Cells, hanno annunciato oggi la data di uscita di Windblown in accesso anticipato, ed è anche molto vicina. Segnatela sul calendario, il gioco sarà disponibile su Steam a partire dal 24 ottobre.

Non solo, prima del lancio in early access sarà possibile avere un assaggio di Windblown grazie a una demo che verrà resa disponibile durante il prossimo Steam Next Fest, in programma dal 14 al 21 ottobre. Tutti i progressi fatti in questa versione di prova verranno trasferiti al gioco completo, qualora decideste di acquistarlo. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che trovate qui sotto.