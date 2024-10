I giocatori di The Last of Us Parte I sono aumentati del 1225% grazie a PlayStation Plus Extra

The Last of Us Parte I ha visto aumentare i suoi giocatori del 1225% grazie all'inclusione in PlayStation Plus Extra . Più precisamente, è il sito Truetrophies ad aver rilevato un aumento di cacciatori di Trofei di quell'entità (Truetrophies monitora 3,1 milioni di account PSN registrati sullo stesso, quindi è molto affidabile nelle stime che propone).

Un grande successo

The Last of Us Parte I è stato incluso nell'offerta di ottobre 2024 per gli abbonati alla fascia Extra di PS Plus (in realtà è disponibile dal 26 settembre). Si tratta del terzo gioco del 2024 come debutto nella fascia extra, battuto solo da Dave the Diver (primo) e The Plucky Squire (secondo).

Classifica dei giochi PS Plus Extra più scaricati nel 2024

Dave the Diver (aprile 2024)

The Plucky Squire (settembre 2024)

The Last of Us Part I (settembre 2024)

Police Simulator Patrol Officers (giugno 2024)

Remnant 2 (luglio 2024)

Red Dead Redemption 2 (maggio 2024)

Cult of the Lamb (agosto 2024)

Need for Speed Unbound (febbraio 2024)

Marvel's Midnight Suns (marzo 2024)

Grand Theft Auto San Andreas: The Definitive Edition (giugno 2024)

Nella classifica generale, The Last of Us Parte I è il nono miglior lancio di sempre nella fascia Extra, dominata da Stray e dai Grand Theft Auto.

Classifica dei giochi PS Plus Extra più scaricati di sempre