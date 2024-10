Un trailer di The First Descendant presenta Ultimate Freyna e le altre novità dell'update di metà stagione

Gli sviluppatori di Nexon hanno presentato con un trailer le novità in arrivo per The First Descendant con il ricco aggiornamento in programma per il prossimo 10 ottobre e che rappresenta fondamentalmente il giro di boa per Stagione 1: Invasion dopo i cambi alla roadmap annunciati nelle scorse settimane.

Missioni di livello 400% e costumi a tema Halloween

Sempre nel prossimo aggiornamento verranno aggiunte le Infiltration Operation al livello "400% Difficulty" che, come suggerisce il nome, dovrebbe dare del filo da torcere anche ai giocatori più abili e preparati. Ci sarà anche un piccolo evento a tempo limitato a tema Halloween, con i giocatori che potranno aggiungere alla propria collezione delle skin e delle emote a tema.

Come accennato in apertura, questo sarà anche l'ultimo della Stagione 1. In precedenza gli sviluppatori avevano diviso i contenuti della season in tre parti, ma su richiesta dei giocatori hanno deciso di condensare tutto in due update, il primo pubblicato lo scorso 29 agosto e il secondo per l'appunto in programma per il 10 ottobre. Seguirà il lancio della Stagione 2: Ancestor, in programma per i primi giorni di dicembre.