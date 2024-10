Disponibile la patch 1.2 di Star Wars Outlaws che migliora lo stealth

La nota di rilascio

La nota di rilascio evidenzia alcuni dei cambiamenti chiave: "Ritoccata l'esperienza stealth nel suo complesso, sistemando l'IA detection, il numero di personaggi non giocanti e il loro posizionamento, i pattugliamenti, l'individuazione delle telecamere e sottolineando le possibilità offerte dall'ambientazione."

Per quando riguarda lo speeder, è stata "migliorata la posizione della telecamera quando viene aumentato il campo visivo (FOV)." Inoltre, è stata migliora la risposta dello speeder alle sollecitazioni del giocatore, nonché sono state riviste le collisioni con l'ambiente, che ora non fanno volare in aria Key frequentemente come prima.

Oltre a queste novità, che sono sicuramente le più rilevanti, ce ne sono molte altre, tra bug sistemati, sistemi rivisti, glitch rimossi e tanto altro ancora. Le novità sono davvero tante e sicuramente potrete verificarle direttamente in gioco, se siete tra il milione di persone che lo ha acquistato.

Per il resto vi ricordiamo che Star Wars Outlaws è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.