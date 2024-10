Suikoden I&II HD Remaster è basato sulle versioni della raccolta uscita su PSP

In una recente intervista concessa alla rivista giapponese Famitsu, il director di Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars Tatsuya Ogushi, e il lead planner Takahiro Sakiyama, hanno spiegato che la nuova edizione dei due giochi è basata sulla raccolta uscita anni fa su PSP (la prima console portatile di Sony). Se non ve la ricordate non preoccupatevi, perché uscì soltanto in Giappone (la raccolta, non PSP).

Uguali ma diversi

È stato Ogushi a spiegare che il codice sorgente impiegato per la remaster è lo stesso delle versioni PSP. Naturalmente è stato necessario apportare molte modifiche a causa di alcuni problemi, che non mancano mai in operazioni simili.

Quali? I due hanno fatto qualche esempio, come quello di una sequenza filmata con Luca Blight, dove si poteva vedere sul lato dello schermo un personaggio che in realtà doveva essere invisibile. Un altro esempio riguarda la rimozione di un bug che impediva di realizzare una ricetta. Per il resto sono stati perfezionati soprattutto i dettagli, come la correzione di alcuni errori di battitura.

Alla fine Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars offrirà due giochi molto diversi rispetto a quelli per PSP. Inoltre non ci saranno i contenuti extra della versione SEGA Saturn, che evidentemente sarebbero stati complicati da implementare partendo da una piattaforma così diversa.

Per il resto vi ricordiamo che Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars uscirà su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il 6 marzo 2025. I giochi originali risalgono all'epoca della prima PlayStation e sono stati pubblicati in tutto il mondo.