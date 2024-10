Raven dei Teen Titans nel cosplay di justtherealeryn ci conquista con la semplicità del suo costume

La foto del cosplay di Raven di justtherealeryn

justtherealeryn ci propone uno scatto semplice ma certamente efficace nel mettere in mostra i dettagli del costume. Anch'esso manca di orpelli e va dritto al sodo: una tuta nera, il mantello, le gemme rosse e i tutto quel che serve per fare in modo che in viso la cosplayer ricordi senza ombra di dubbio Raven.

