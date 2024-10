Amazon Prime Gaming ha reso disponibili i primi giochi gratis di ottobre, prima ancora di annunciarli

Tramite ResetEra un utente ha segnalato quali sono i primi giochi gratuiti del mese di ottobre 2024 per gli abbonati di Amazon Prime. Il servizio Prime Gaming regala ogni mese svariati videogiochi, disponibili a ondate nel corso delle settimane. Non c'è ancora una conferma ufficiale di quelli in arrivo, al momento della scrittura, ma possiamo vedere e riscattare una prima selezione:

I prossimi giochi di Amazon Prime Gaming

Non abbiamo informazioni riguardo a quali saranno i prossimi giochi di Amazon Prime Gaming, come già detto, ma su ResetEra è stata condivisa una speculazione credibile. Secondo la fonte, è possibile che Amazon regali almeno un gioco della saga di Yakuza in quanto questo mese sarà pubblicata la serie TV di Like a Dragon: Yakuza.

Kiryu in Yakuza Kiwami

Visto che la serie TV riprende la storia del primo videogioco (con degli adattamenti, ovviamente) non è impossibile che Amazon e SEGA vogliano spingere anche i videogiochi regalando il primo capitolo. Spesso inoltre una delle piattaforme scelte da Amazon per regalare videogiochi è GOG e la saga di Yakuza è presente anche lì.

Per ora però sono solo speculazioni. Per poter reclamare i giochi di Amazon Prime Gaming vi basta andare a questo indirizzo.