Il nuovo trailer della serie TV Like a Dragon: Yakuza mette bene in mostra Goro Majima

La saga di Like a Dragon si trova in un momento d'oro, con tanti capitoli che vengono pubblicati in rapida successione uno dopo l'altro e anche una serie TV dedicata che racconterà l'inizio della storia in un nuovo formato: Like a Dragon: Yakuza .

Il trailer ufficiale di Like a Dragon: Yakuza

La descrizione del video, tramite un traduzione automatica dal giapponese su cui consigliamo di non fare completo affidamento, recita: "Basata sulla serie di videogiochi di successo mondiale della Sega, "Like a Dragon", la storia è stata costruita ex novo come coproduzione internazionale da un team di talentuosi collaboratori provenienti dal Giappone e dagli Stati Uniti. Una serie drammatica di azione e crimine."

Nel trailer vediamo i personaggi principali della serie TV, ovviamente Kiryu Kazuma, il protagonista, così come il pazzo Goro Majima, che sembra muoversi tra il ruolo di alleato e di avversario, sebbene mai in modo negativo. Il vero "nemico" che dovrà essere sconfitto è invece Akira Nishikiyama, amico d'infanzia di Kiryu che - per motivi che saranno spiegati nella serie TV - è cambiato profondamente.

Ricordiamo che i primi tre episodi di Like a Dragon: Yakuza saranno disponibili il 24 ottobre, mentre gli ultimi tre arriveranno il primo novembre.

Se vi interessano anche i videogiochi, ricordiamo che Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii è stato annunciato con trailer, data di uscita e piattaforme.