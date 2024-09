Call of Duty: Black Ops 6 segna il ritorno del Rimpiazzatore con un divertente trailer

Il Rimpiazzatore è tornato per Call of Duty: Black Ops 6, come rivela il divertente trailer live action pubblicato da Activision in cui ritroviamo l'attore Peter Stormare, che interpreta questo bizzarro personaggio dai tempi di Black Ops 2.

In pratica il Rimpiazzatore ha il compito di rimpiazzare le persone mentre sono occupate a giocare a Call of Duty, e in questo caso lo vediamo svolgere il ruolo di padre di famiglia, pompiere, autista, cuoco di strada e persino capo di una chiesa, in maniera sempre estremamente dissacrante.

Il video è anche stavolta molto simpatico e ha il compito di introdurci ufficialmente al mese di uscita di Black Ops 6, che come sappiamo sarà disponibile a partire dal 25 ottobre nelle versioni PC, PlayStation e Xbox, in quest'ultimo caso senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Game Pass.