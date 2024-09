Il cosplay di Marika l'Eterna da Elden Ring firmato Irine Meier ha un che di regale

Nel primo scatto Irine ha voluto mostrare Marika con una mise decisamente essenziale , per poi indossare il tradizionale abito della regina e mostrarci anche alcune foto dell'affascinante location scelta per questo photoshoot.

La Regina Marika ha determinato la storia dell'Interregno ed è da lei che sono nati alcune fra le figure in assoluto più importanti del soulslike di FromSoftware, nell'ambito di una lore di grande fascino che il team giapponese ha realizzato in collaborazione con George R.R. Martin.

Marika l'Eterna risplende nel cosplay di Irine Meier , che ha interpretato l'iconico personaggio di Elden Ring in maniera assolutamente regale, riuscendo nel non semplice compito di unire sensualità ed eleganza.

Un mondo destinato a restare

L'espansione Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha venduto cinque milioni di copie in soli tre giorni, il che conferma lo straordinario successo di una proprietà intellettuale che è probabilmente destinata a restare e a produrre nuove, coinvolgenti esperienze in futuro.

Così come sono senz'altro coinvolgenti i cosplay realizzati da Irine Meier, che si pone come una delle modelle più popolari in assoluto e può contare su di un ampio seguito.

I suoi ultimi lavori l'hanno vista interpretare Triss Merigold da The Witcher, Ember da Arknights: Endfield, Shadowheart da Baldur's Gate 3 e Poison Ivy dal mondo di Batman.