Il nuovo video di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii mostra i kart e il karaoke

Il karaoke si pone invece come una presenza costante della saga, un vero e proprio marchio di fabbrica anche per come viene rappresentato: i personaggi che cantano si lasciano trasportare dalle note e immaginano di vivere effettivamente quelle storie.

Le corse su kart sono una relativa novità per la serie SEGA, che le ha introdotte solo con l'avvento di Ichiban Kasuga e consentono di dare vita a scontri altamente spettacolari fra le strade dello scenario, senza esclusione di colpi per aggiudicarsi la vittoria.

Il nuovo video di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii mostra kart e karaoke , due delle attività extra con cui avremo modo di cimentarci durante la campagna del gioco, che vedrà stavolta Goro Majima nelle vesti di protagonista assoluto.

Uno spin-off folle, come da tradizione

Abbiamo provato Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii al Tokyo Game Show e possiamo senz'altro confermare la natura assolutamente folle di questo spin-off con protagonista Goro Majima.

Esattamente come accaduto con Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, ci troviamo di fronte a un episodio che riprende l'approccio action tipico dei capitoli classici di Yakuza, confermando la volontà di alternare questo impianto e la formula RPG a turni.

L'uscita di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è fissata al 28 febbraio 2025 nelle versioni PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.