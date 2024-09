Fra queste troviamo lo zoom e la navigazione con touch screen, il multiplayer in locale con Joy-Con singolo e le stagioni in locale, da affrontare insieme a un altro giocatore che si trova a pochi metri da noi.

Sono presenti inoltre la tecnologie FC IQ per il miglioramento dell'intelligenza artificiale, la modalità Football Ultimate Team, la Carriera, i Club e una serie di funzionalità esclusive , disegnate appositamente per la versione Nintendo Switch.

Come saprete, EA Sports FC 25 si presenta sulla console ibrida giapponese fondamentalmente con le stesse funzionalità e gli stessi contenuti delle altre piattaforme , inclusa la novità rappresentata dalla modalità Rush.

EA Sports FC 25 ha un trailer di lancio anche su Nintendo Switch , realizzato da Electronic Arts e Nintendo appositamente per mettere in evidenza le peculiarità di questa versione del gioco di calcio, in primis la possibilità di fruire dell'esperienza in portabilità.

Già pronto per Nintendo Switch 2

Esattamente come avevamo immaginato nella recensione di EA Sports FC 24 per Nintendo Switch, gli sviluppatori hanno ricostruito l'esperienza di gioco su Switch anche e soprattutto in prospettiva futura, visto che le funzionalità ci sono tutte e mancano solo le tecnologie più recenti.

Ciò significa che probabilmente l'attuale edizione del gioco di calcio potrà girare su di un eventuale Nintendo Switch 2 andando a raddoppiare il frame rate (attualmente ancorato ai 30 fps), aumentare la risoluzione e migliorare la qualità delle regolazioni grafiche.

Certo, a meno che Electronic Arts non decida di tenere in caldo tutti questi upgrade tecnici per il lancio di EA Sports FC 26.