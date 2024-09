Il primo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto di ottobre include uno starter di Diamante e Perla

Infernape apparirà nei Raid a 7 stelle tra il 4 e il 6 ottobre . Nel caso non riusciste a partecipare, sarete felici di sapere che l'evento verrà ripetuto una settimana dopo, per la precisione tra l'11 e il 13 ottobre.

Game Freak e The Pokémon Company hanno presentato il primo Raid Teracristal di ottobre per Pokémon Scarlatto e Violetto . Questa volta i giocatori potranno affrontare e catturare un esemplare unico di Infernape , la forma evolutiva finale di Chimchar, il Pokémon iniziale di tipo Fuoco dei giochi di quarta generazione Pokémon Diamante, Perla e Platino.

I dettagli del nuovo Raid Teracristal di ottobre

Stando ai dettagli condivisi finora, l'Infernape che apparirà nel prossimo Raid Teracristal avrà l'Emblema della Forza Assoluta e il teratipo fisso di tipo Roccia. Come da prassi, sarà possibile catturare un solo esemplare per file di gioco, ma potrete ripetere la sfida tutte le volte che vorrete nel caso siate interessati alle ricompense per il completamento del raid o per dare una mano ad amici e altri giocatori online.

Vi ricordiamo che i Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto sono degli eventi a tempo limitato a cui possono partecipare tutti i giocatori senza costi aggiuntivi. Per farlo è necessario collegare Nintendo Switch a Internet e scaricare le ultime notizie dal Poképortale dal menu di pausa. È possibile affrontare queste sfide da soli con l'aiuto di alleati guidati dall'IA o in compagnia di altri giocatori con il multiplayer online, ma in quest'ultimo caso è necessario una sottoscrizione attiva a Nintendo Switch Online, ecco prezzi, vantaggi e dettagli del servizio.