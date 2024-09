LG trasforma i TV in spazi pubblicitari: arrivano gli ad come screen saver

LG sta attuando una strategia volta a trasformare i suoi televisori in piattaforme di media e intrattenimento, con un'enfasi crescente sulla pubblicità. Questa nuova direzione è stata annunciata nel 2023, quando l'azienda ha dichiarato l'intenzione di espandere l'offerta di contenuti, servizi e pubblicità sui propri prodotti.

Un esempio concreto di questa strategia è l'introduzione di pubblicità a tutto schermo durante lo screen saver dei TV LG con webOS. Questa novità, segnalata dal team di FlatpanelsHD, evidenzia un trend più ampio nel settore: i produttori di TV stanno cercando di monetizzare le loro piattaforme smart TV attraverso la pubblicità. Questa tendenza si manifesta in vari modi, come la presenza di annunci sulla home screen, la raccomandazione di contenuti sponsorizzati e l'offerta di servizi di streaming gratuito con pubblicità (FAST), come LG Channels.

LG Ad Solutions, la divisione di LG responsabile della raccolta pubblicitariae di introdurre nuovi metodi di monetizzazione, ha sottolineato l'efficacia dell'utilizzo dello screen saver per mostrare annunci pubblicitari. Secondo l'azienda, questa strategia funziona perché lo screen saver non indica più necessariamente che lo spettatore si è allontanato dal televisore. Al contrario, riflette l'abitudine sempre più diffusa di utilizzare un "secondo schermo" (come uno smartphone o un tablet) mentre si guarda la TV.

Pare che gli screensaver sui TV LG cambino da regione a regione

"Gli smart TV stanno aprendo un gran numero di opportunità per gli inserzionisti per agganciare gli spettatori al di fuori del classico formato dello spot da 30 secondi" si legge nel comunicato di LG. "Dall'impadronirsi della home screen, al reimmaginare lo status quo, LG AD Solutions sta ridefinendo le possibilità della pubblicità sui TV".

Questa evoluzione del settore televisivo solleva però alcune preoccupazioni. Sebbene la pubblicità sia un elemento comune nell'ecosistema mediatico, l'aumento della sua presenza sui televisori, anche durante momenti di pausa come lo screen saver, potrebbe risultare sempre più invadente. Ad oggi gli utenti possono disattivare gli annunci pubblicitari dallo screen saver attraverso il menu di sistema di webOS, ma questa opzione potrebbe non essere disponibile per sempre e in futuro potrebbe evolvere nella più classica scelta tra annunci mirati e non.