LG vuole mettere pubblicità ancora più mirata sulle sue Smart TV? Arriva Innovation Labs

LG Ad Solutions ha annunciato il lancio di Innovation Labs, una nuova divisione focalizzata sullo sviluppo di tecnologie all'avanguardia per la pubblicità su Connected TV (CTV) e la personalizzazione dei contenuti. Guidato dal CTO Dave Rudnick, il team di Innovation Labs si concentrerà sull'iper-personalizzazione, il targeting e la creazione di esperienze pubblicitarie su misura per gli utenti.

La pubblicità per la cosiddetta TV connessa (CTV), o Connected TV, consiste in annunci visualizzati su dispositivi connessi a internet come smart TV e smartphone, permettendo ai brand di raggiungere un pubblico che fruisce di contenuti in streaming. Questi annunci possono comparire durante la visione di programmi TV, eventi live, o come contenuti interattivi che invitano lo spettatore a compiere un'azione. Inoltre, rientrano nella pubblicità su CTV anche gli annunci video inseriti all'interno di contenuti video online, come quelli presenti su siti web.

Alcuni dati sugli annunci fruiti su CTV e sugli investimenti in questo tipo di pubblicità

Sfruttando i dati proprietari e le partnership strategiche di LG, l'obiettivo della nuova divisione è quindi quello di esplorare nuovi modi per connettere gli inserzionisti con il pubblico sulle piattaforme CTV. Dave Rudnick ha sottolineato l'importanza di esplorare le nuove tecnologie nel campo della personalizzazione basata sui dati per ridefinire il modo in cui gli spettatori interagiscono con la pubblicità, evidenziando l'ambizione di LG di guidare l'innovazione nel settore della pubblicità CTV.

LG ha dimostrato il suo impegno in questo campo investendo oltre 770 milioni di dollari nello sviluppo della sua infrastruttura software per TV. Il mercato della pubblicità CTV è in forte crescita e rappresenta un'opportunità significativa per gli inserzionisti che cercano canali pubblicitari digitali alternativi al web e al mobile. La CTV offre un canale familiare alle agenzie pubblicitarie e sembra garantire ottimi risultati.

Per gli utenti, però, sembrano aumentare le possibilità che i loro dati vengano ceduti a società terze, per annunci mirati o altre pratiche di marketing fortemente targhettizzato. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.