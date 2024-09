Dragon's Dogma 2 arriva ora al prezzo minimo storico su Amazon con un'offerta a tempo: veloci!

Dragon's Dogma 2 è stato uno dei grandi giochi della primavera ma se non l'avete ancora acquistato, potete sfruttare la promozione attuale di Capcom su Amazon Italia . Il gioco è a un -34% rispetto al prezzo consigliato, mentre rispetto al prezzo più basso recente è al -9%. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per Amazon. Viene indicato che si tratta di una offerta a tempo con un numero limitato di sconti. Al momento della scrittura solo il 2% è stato richiesto, perché la promozione è appena iniziata, ma se vi interessa è conveniente non attendere troppo o le unità potrebbero terminare.

Che gioco è Dragon's Dogma 2

Parliamo di un gioco di ruolo d'azione in un ampio mondo aperto diviso in due grande regioni, molto diverse l'una dall'altra. Possiamo creare il nostro personaggio, scegliendo la razza, l'aspetto e la classe di partenza. Il personaggio potrà imparare nuove abilità e anche evolvere la propria classe in una più potente, oltre che avvalersi di vari alleati per combattere contro potenti creature.

Dragon's Dogma 2 permette anche di arrampicarsi suoi mostri più grandi per colpirli ai punti deboli e sfruttare i loro momenti di debolezza, ad esempio anche nel caso di un grifone che potrebbe iniziare a volare e portarci in cielo. Non include la cooperativa, ma permette di evocare le Pedine, personaggi creati da altri giocatori e che ci possono essere prestati per personalizzare ancora di più il nostro team.