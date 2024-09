Bandai Namco annuncia il catalogo di giochi per il TGS 2024 e punta forte su Dragon Ball: Sparking! ZERO

Bandai Namco ha annunciato il suo catalogo di giochi previsti per Tokyo Game Show 2024 e tra questi spicca in maniera evidente il ruolo di Dragon Ball: Sparking! ZERO , che sembra occupare una posizione veramente di punta all'interno della lineup del publisher.

Un programma a tutto Dragon Ball

Vediamo dunque qual è il programma previsto e la lineup di giochi presenti, tenendo comunque presente che sono sempre possibili eventuali sorprese con giochi non ancora annunciati e da presentare in tale evento, cosa piuttosto probabile.

Questi sono i giochi Bandai Namco presenti presso lo stand principale della compagnia:

Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5, Xbox Series, PC) - Gicoabile, Stage

Sword Art Online: Fractured Daydream (PS5, Xbox Series, Switch, PC) - Giocabile

SYNDUALITY: Echo of Ada (PS5, Xbox Series, PC) - Stage

Tales of Graces f Remastered (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) - Stage

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (PS5, Xbox Series, Switch, PC) - Giocabile (PS5, Switch)

Per quanto riguarda gli eventi, il 21 settembre è previsto uno Special Program dedicato a Dragon Ball: Sparking! ZERO, con una dimostrazione del gameplay che proseguirà anche il 22 settembre.

Il 23 settembre sarà la volta di un evento di presentazione per Tales of Graces f Remastered, mentre il 27 settembre è il turno di SYNDUALITY: Echo of Ada. Infine, il 28 settembre sarà nuovamente il momento di Dragon Ball: Sparking! ZERO con le finali del torneo.