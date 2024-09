Microsoft licenzia altri 650 dipendenti da Xbox, in base a una comunicazione di Phil Spencer

L'informazione è trapelata da una comunicazione interna di Phil Spencer , ricevuta da alcune testate videoludiche americane che hanno reso pubblica la questione. Si parla di circa 650 licenziamenti che colpiscono in gran parte ruoli corporativi e di supporto, dunque non dovrebbero avere particolare impatto sullo sviluppo vero e proprio dei giochi.

Microsoft si sta preparando a licenziare altri 650 dipendenti da Xbox , con un altro enorme taglio di personale che colpisce la divisione videoludica della compagnia e rientra ancora nella ristrutturazione interna che aveva portato a numerosi licenziamenti già all'inizio dell'anno. Se non altro, in questo caso la manovra non porta come conseguenza la chiusura di team o la cancellazione di giochi .

Nessuna chiusura di team o cancellazione di giochi, pare

"Nell'ultimo anno, il nostro obiettivo è stato quello di ridurre al minimo i disagi, accogliendo i nuovi team e consentendo loro di lavorare al meglio", si legge nella comunicazione interna da parte di Phil Spencer, responsabile di Microsoft Gaming.

Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty

"Nell'ambito dell'allineamento della nostra struttura di team post-acquisizione e della gestione della nostra attività, abbiamo deciso di eliminare circa 650 ruoli in Microsoft Gaming - per lo più funzioni aziendali e di supporto - per organizzare la nostra attività per un successo a lungo termine".

"So che è una notizia difficile da sentire. Siamo profondamente grati per il contributo dei nostri colleghi che hanno appreso di essere stati colpiti. Negli Stati Uniti li stiamo sostenendo con pacchetti di uscita che includono la liquidazione, l'estensione dell'assistenza sanitaria e servizi di ricollocamento per aiutarli nella transizione; al di fuori degli Stati Uniti i pacchetti varieranno a seconda della località", si legge ancora nell'email interna.

Anche considerando il fatto che i ruoli coinvolti sono soprattutto di gestione aziendale, il nuovo taglio non comporta la chiusura di team o la cancellazione di giochi, a quanto pare, come riferito da Spencer: "nessun gioco, dispositivo o esperienza è stato cancellato e nessuno studio è stato chiuso come parte di questi aggiustamenti di oggi".

Microsoft aveva già annunciato 1900 licenziamenti lo scorso gennaio, cosa che porterebbe dunque il totale a circa 2500 dipendenti licenziati nel corso del 2024 solo per quanto riguarda Xbox.