Ecco i nuovi monitor gaming AGON by AOC della serie G4: pannelli fino a 280 Hz a meno di 300 euro

AGON by AOC espande la sua serie G4 con l'annuncio di quattro nuovi monitor gaming, progettati per offrire prestazioni elevate e un'esperienza di gioco coinvolgente a un'ampia gamma di giocatori. Le specifiche parlano di pannelli LCD con risoluzione FHD e QHD e frequenze di aggiornamento fino a 280Hz, con prezzi che oscillano tra 229 e 279 euro.

Tutti i modelli della serie G4 sono dotati di funzioni gaming avanzate, come MBR Sync, basso input lag, Dynamic Dial Point e Shadow Control. Il design ergonomico con supporti regolabili in altezza, inclinazione e rotazione (escluso CQ32G4VE) garantisce il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. I nuovi monitor AGON by AOC della serie G4 saranno disponibili da settembre 2024 e saranno coperti da una garanzia di 3 anni.

Ma andiamo a scoprirli insieme più nel dettaglio.