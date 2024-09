Nintendo Switch Online: vantaggi, prezzi e come abbonarsi

Che cos'è Nintendo Switch Online? Funzionalità e vantaggi

Nintendo Switch Online è un servizio a pagamento per i possessori di Nintendo Switch che offre una serie di funzionalità e vantaggi, che potrebbero risultare più o meno interessanti a seconda del vostro approccio ai videogiochi. Vediamoli di seguito.

Un'immagine riassuntiva dei vantaggi di Nintendo Switch Online

Accesso al multiplayer online

Uno dei vantaggi più importanti di Nintendo Switch Online se volete giocare in multiplayer a titoli come Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Scarlatto e Violetto e Splatoon 3, giusto per citarne alcuni. Infatti, è obbligatorio avere una sottoscrizione attiva per accedere alle modalità multigiocatore online di questi giochi. Discorso diverso per il multiplayer in locale, ovvero quando due o più persone giocano tramite la stessa console: in questo caso il servizio non è necessario.

L'app di Nintendo Switch Online su iOS e Android per comunicare

Strettamente collegato al punto precedente, solo gli abbonati a Nintendo Switch Online possono utilizzare l'omonima app gratuita per smartphone e tablet Android e iOS per utilizzare la chat vocale nei giochi supportati, come Splatoon 3, Super Smash. Bros Ultimate e un gran numero di giochi classici. Se siete interessati potrete scaricarla a questo indirizzo da Google Play Store e da qui tramite App Store.

Questi sono solo alcuni dei classici inclusi senza costi aggiuntivi nell'offerta di Nintendo Switch Online

Una ricca libreria di classici NES, Super NES e Game Boy

Un'altra caratteristica del servizio, che potrebbe far gola soprattutto ai giocatori più nostalgici, è il catalogo di oltre 100 giochi di NES, Super NES e Game Boy a cui tutti gli abbonati possono accedere senza costi aggiuntivi tramite l'applicazione dedicata per Nintendo Switch. La lista dei titoli è in continuo aggiornamento e include grandi classici del passato, come ad esempio i primi titoli delle serie Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda e Metroid. Non solo, i giochi inclusi in questo catalogo sono stati dotati di funzionalità aggiuntive, come la possibilità di salvare i progressi in qualsiasi momento e di riavvolgere l'azione premendo i tasti ZL + ZR. Inoltre, nei titoli supportati è incluso il multiplayer in locale a schermo condiviso e quelle online.

Salvataggi in cloud

Gli iscritti a Nintendo Switch Online possono conservare una copia dei dati di salvataggio dei loro giochi in rete e accedervi in qualsiasi momento e da qualsiasi console effettuando l'accesso con il proprio account Nintendo. Un extra sicuramente utile nel caso doveste smarrire il vostro Nintendo Switch o iniziare a utilizzare una nuova console. Il tutto funziona in maniera automatica: se il vostro dispositivo è collegato a Internet, verrà creata una copia dei dati salvati senza alcun intervento da parte dell'utente. Questo servizio è compatibile con la maggior parte della libreria di Nintendo Switch e al momento è anche l'unico modo per eseguire un backup dei propri salvataggi. Nel caso doveste interrompere l'abbonamento a Nintendo Switch Online non potrete più accedere ai dati conservati nel cloud, ma questi non andranno persi. Perlomeno non subito. Infatti, riattivando la sottoscrizione entro 180 giorni dalla scadenza sarà possibile recuperare tutti i dati trasferiti in precedenza.

Tetris 99 è disponibile esclusivamente per gli abbonati a Nintendo Switch

Giochi esclusivi e promozioni speciali

Infine, Nintendo Switch Online include una serie di extra aggiuntivi, come giochi esclusivi e promozioni esclusive per gli abbonati. Nello specifico: