I preordini di PS5 Pro e della PlayStation 30th Anniversary Collection sono attivi, ma c'è già una lunga coda

Sony ha dato il via ai preordini di PS5 Pro e delle console e gli accessori in edizione limitata della PlayStation 30th Anniversary Collection in Italia tramite il negozio online ufficiale Direct PlayStation .

Armatevi di pazienza e preparate tutti i dati per completare l'ordine

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, visitando il sito Direct PlayStation a questo indirizzo, si viene accolti nella sala d'attesa e messi in coda, anche nel caso in cui desideriate anche solo consultare il catalogo del negozio online. Nel nostro caso ci è stato indicato addirittura un tempo di attesa di circa 40 minuti, con le tempistiche che dovrebbero accorciarsi nelle prossime ore.

La sala di attesa di Direct PlayStation per i preordini di PS5 Pro e dei prodotti della PlayStation 30th Anniversary Collection

In attesa del proprio turno, Sony consiglia di non aprire o aggiornare manualmente la pagina, dato che non offre alcun vantaggio e suggerisce di preparare nel frattempo i dettagli per il pagamento (sono accettati Visa, Mastercard e PayPal) e i dati per l'accesso con il proprio account PSN, in modo da snellire il processo d'acquisto e velocizzare la coda per gli altri utenti.

Ricordiamo che da oggi è possibile prenotare PS5 Pro in vista del lancio in Italia in programma per il 7 novembre al prezzo di 799,99 euro. I preorder al momento sono disponibili esclusivamente su Direct PlayStation e a partire dal 10 ottobre anche presso i rivenditori autorizzati. Per maggiori dettagli, ecco tutto quello che c'è da sapere su PS5 Pro.

I prodotti della PlayStation 30th Anniversary Collection

Sempre da oggi è possibile preordinare i prodotti della PlayStation 30th Anniversary Collection, che includono delle varianti a tiratura limitata di PS5 Slim, PS5 Pro, PlayStation Portal e del DualSense con colorazioni e motivi che ricorda la primissima PlayStation.