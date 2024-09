Ghost of Yotei, il seguito di Ghost of Tsushima cambia ogni cosa: vediamo tutto ciò che sappiamo sul gioco PS5

Previsto per il 2025 su PlayStation 5 (una versione PC non è stata annunciata, ma supponiamo che a un certo punto arriverà ), Ghost of Yotei è stato presentato con un semplice trailer e alcune limitate informazioni che ci permettono però di iniziare a farci un'idea di cosa possiamo aspettarci.

Era atteso ed è arrivato: il nuovo gioco di Sucker Punch è stato svelato durante lo State of Play ed è ovviamente un seguito di Ghost of Tsushima. Non sarà però un classico capitolo "2" ma qualcosa di diverso. Intitolato Ghost of Yotei , questo nuovo videogioco cambia personaggio, ambientazione, periodo storico e forse anche qualcosa di più.

Il team promette un mondo ancora più realistico , con nuove tipologie di cielo (si parla stelle e aurore), ma anche migliori movimenti del vento e della vegetazione (che ricordiamo vengono usati per indicare la direzione da seguire) e grandi spazi aperti che permettano di ammirare l'orizzonte e tutto ciò che vi è da vedere. È interessante anche notare tramite trailer e immagini il fatto che nella natura sarà possibile incontrare più animali rispetto al primo capitolo, come interi branchi di cavalli: è forse un indizio del fatto che l'obiettivo è rendere Ghost of Yotei più vivo e denso?

Parliamo del nord del Giappone, un luogo che - durante il periodo in cui è ambientato Ghost of Yotei - era fuori dal controllo del governo nipponico . È una regione che viene descritta da Sucker Punch come composta da estese praterie, una tundra innevata e vari pericoli inaspettati. Nulla di troppo diverso da quanto già visto nel primo gioco, ma ovviamente con tutte i miglioramenti grafici resi possibili dal fatto che questo capitolo è realizzato direttamente per PlayStation 5.

Per prima cosa parliamo dell'ambientazione, Yotei. Non siamo più sull'isola di Tsushima, che si trova nel sud del Giappone vicino alla Corea. Il nuovo capitolo ruoterà attorno al monte Yotei , di origine vulcanica (tranquilli, non erutta da oltre tremila anni), posizionato nell'odierno Hokkaido, area un tempo nota come Ezo.

I primi dettagli sulla trama e qual è il periodo storico di Ghost of Yotei

Il cambio di ambientazione è rilevante anche per il tipo di contesto che ci troveremo ad affrontare. Non ci troviamo in una area altamente organizzata e dominata da clan di samurai, ma di un luogo senza legge, secondo quanto suggerisce il trailer. Al tempo stesso, la mancanza di un guerra in corso dovrebbe permette a Ghost of Yotei di proporre anche villaggi e magari città densi di persone, invece di farci viaggiare in una landa perlopiù desolata.

Una locanda o un ristorante giapponese in Ghost of Yotei: nel precedente capitolo non c'erano luoghi di questo tipo

La protagonista di Ghost of Yotei sarà Atsu, di cui ufficialmente sappiamo molto poco. La donna pare una abile spadaccina giunta al nord per dare la caccia a qualcuno, in un luogo dove di solito le persone si recano per sparire. Il guerriero del trailer che parla con Atsu suggerisce però che il nostro personaggio rischia di diventare la preda perché ogni ronin (samurai senza padrone) vuole eliminarla, probabilmente per una taglia sulla sua testa.

Un grande indizio potrebbe essere l'anno, il 1603, ovvero l'inizio dello shogunato Tokugawa. Si tratta di un periodo storico di grande importanza, che prosegue fino al 1868 (e di cui avete forse vissuto gli ultimi istanti in Rise of the Ronin). Si tratta anche del periodo in cui i portoghesi, insediati in Giappone da circa sessanta anni, vengono cacciati (e con loro in pratica anche il cattolicesimo). Sebbene sia solo una speculazione, pare possibile che gli eventi di Ghost of Yotei si ricolleghino in qualche modo a tali sconvolgimenti politici e militari.

Possiamo quindi dire addio alle gesta di Jin Sakai, lontane di secoli rispetto a questo capitolo, ma visto che Atsu indossa una maschera simile, è credibile che la sua eredità sia sopravvissuta.